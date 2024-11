Posch wandelt auf den Spuren des ÖLV-Topsprinters

Unfried begrüßt Entscheidung

Nicht die einzige Veränderung für die Universitätsweltmeisterin, die 2023 bei ihrem Sieg in Chengdu (Chn) mit 6107 Punkten Vorarlberger Siebenkampf-Rekord markiert hatte und in jener Saison zwei weitere Ergebnisse über 6000 Zähler lieferte. „Die Analyse der heurigen Saison hat gezeigt, dass ich mich gerade in meinen Paradedisziplinen wie dem Weitsprung, dem Hürdensprint, aber auch den 200 Metern nicht wie erhofft entwickeln konnte“, sagt die Studentin der Ernährungswissenschaften. „Deshalb werde ich den Fokus noch stärker auf die Schnelligkeit legen.“

Dafür trainiert sie seit kurzem in Zürich bei Patrick Saile – ein Coach, auf dessen Expertise auch ÖLV-Paradesprinter Markus Fuchs vertraut. „Ich denke, das ist auch im Hinblick auf den Mehrkampf eine sehr gute Entscheidung“, ist Nationaltrainer Philipp Unfried überzeugt.