Pensionist (70) hortete verbotenes Kriegsmaterial

Nachdem der Angeklagte noch einmal beteuert, keinerlei schlechte Absichten gehegt und nur aus Sammelleidenschaft gehandelt habe, lenkt Richterin Silke Sandholzer in die vom Anwalt angeregte, außergerichtliche Lösung ein. Weil der 70-Jährige unbescholten und einsichtig ist und das Gericht keine schwere Schuld erkennt. Die Frau Rat verhängt eine Geldbuße Höhe von 1200 Euro plus 200 Euro an Pauschalgebühren.