Ein grandioser Ausblick im Alpsteingebiet

Zahlreiche Seen liegen entlang der Wegstrecke

Bei der Saxerlücke, die in gut einer Stunde erreicht ist, geht es dann an den Abstieg zum Fählensee. Das Gewässer liegt im hinteren Teil des südöstlichen der beiden Längstäler des Alpsteinmassivs, in einem sehr engen Taleinschnitt zwischen dem Berggasthof Bollenwees und dem Zwinglipass, eingebettet zwischen Hundsteingrat und Roslen-Saxer First. Der See verfügt über einen unterirdischen Ablauf und das Wasser tritt schlussendlich im Rheintal wieder zutage. An seiner tiefsten Stelle ist der Fählesee 31 Meter tief.