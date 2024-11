Strengere Regeln in der Geflügelhaltung

Die Halter von Hühnern, Gänsen und Co haben derzeit Sorgen: Die Vogelgrippe greift um sich, ganz Österreich wurde als Risikogebiet eingestuft, somit auch Vorarlberg. Glück im Unglück: In keinem Vorarlberger Bezirk wurde ein stark erhöhtes Risiko festgestellt, somit entfällt hier die Stallpflicht. Anders verhält es sich in 25 Bezirken in Nieder- und Oberösterreich, im Burgenland, der Steiermark, in Salzburg und in Kärnten, dort muss das Federvieh eingesperrt bleiben.