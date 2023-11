Bürgermeister und Vize legen Ämter nieder

„Bin kein alter Dorfkaiser“

Er müsse nun auf seine Gesundheit und seine Familie achten. Der Druck sei einfach zu hoch geworden. Schon in den vergangenen Monaten sei es zu Spannungen gekommen, der Rücktritt sei die Konsequenz daraus, meinte Schrattenthaler. „Ich bin kein alter Dorfkaiser, ich nehme mich selbst nicht so wichtig“, sagte er am Montagnachmittag. Er ist aber nicht der einzige, der zurücktritt, auch Vizebürgermeister Peter Blank nimmt den Hut. Er schreibt von untragbaren Zuständen in der Gemeinde und der Gemeindepolitik. So könne er nicht weiterarbeiten. Zudem treten auch noch zwei Gemeindevertreter zurück: David Dorner und Peter Haimerl.