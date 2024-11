Schmierfinken kommen mit blauem Auge davon

Wegen schwerer Sachbeschädigung müssen sich drei Jugendliche im Alter von 21, 19 und 14 am Donnerstag vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten. Anfang Juli hatte das Trio das in der Bregenzer Innenstadt geparkte Kunstobjekt mit roten und violetten Farbsprays verschandelt. Ziel war es, auf eine Kundgebung der Gruppe „Extinction Rebellion“ am darauffolgenden Tag vor dem Landhaus hinzuweisen. Die Sache blieb nicht unbeobachtet. Die Klimaaktivisten, zwei aus dem Osten Österreichs, eine aus der Schweiz, wurden angezeigt.