Die Hohenemser Serie soll auch gegen Imst halten

Hohenems spielt bisher eine ziemlich schwarz-weiße Saison in der RLW. Während daheim das Licht herrscht, war es auswärts meistens düster. „Warum das in dieser Saison so ist, da rätseln wir selbst ein wenig“, meint Ems-Sportchef Johannes Klammer und lacht, „wenn man die Statistik anschaut, ist es sicher besser, dass Imst am Samstag zu uns kommt und nicht umgekehrt.“