Land stockt Mittel für Wohnbauförderung auf

Die Vorarlberger Landesregierung hat die Vorfinanzierung von geförderten Neubauwohnungen für den Eigenbedarf erleichtert. Seit Anfang September wird ein größerer Teil des zugesagten Landgelds bereits in der ersten Auszahlungstranche überwiesen. „Dadurch wird die Vorarlberger Wohnbauförderung, die in puncto Zinskonditionen zu den besten in Österreich zählt, noch attraktiver“, erläutert der zuständige Landesrat Marco Tittler (ÖVP). Aufgrund der regen Nachfrage werden die Landesmittel in diesem Bereich um fünf Millionen Euro aufgestockt.