Taiwan von der wilden Seite

Kein Tee-Bakel trotz starker Konkurrenz

Und das ist auch gut so. Denn ohne die verlässlichen Güsse würde nicht wachsen, was hier in Alishan auf 2500 Meter Höhe wächst: Tee. Moderne Leiterplatten und Billig-Tee aus anderen Ländern haben die wertvollen Blätter zwar längst als Exportgut Nummer eins abgelöst, aber immer noch werden rund 14.000 Tonnen Tee pro Jahr auf der Insel angebaut. „Und zwar in viel besserer Qualität als etwa in Vietnam“, erklärt Huang Chang-Hao lächelnd.