Landesabgaben werden vom Lungau aus eingetrieben

Seit einigen Jahren will die Landesregierung ihre Behörden verstärkt in den Bezirken ansiedeln. Mit der Eröffnung des Landesabgabenamtes in Tamsweg ist dazu am Dienstag ein weiterer Schritt erfolgt. Durch die Übersiedelung der Behörde sollen langfristig 25 Arbeitsplätze in den Lungau wandern. 15 davon sind bereits jetzt besetzt.