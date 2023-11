Wiens Bauordnung nur „Mini-Reform im XL-Gewand“

Eine vergebene Chance?

Von den großen Zielen der Bauordnung seien am Ende nur „schöne Überschriften“ übrig geblieben, findet die ÖVP. Dabei gehe es um viel: Flächenwidmung etwa sei vielleicht ein sperriges Thema, so Olischar, betreffe aber jeden Stadtbewohner. Auch in der neuen Bauordnung gebe es da „keine Kommunikation mit den Bürgern, keine Transparenz“, dabei „wäre das ein Baustein, um das Grundvertrauen in die Politik wiederherzustellen“.