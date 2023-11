Prozess: Brustdurchschuss in Wiener Druckerei

Was geschah am 7. Mai in einer kleinen Druckerei in Simmering? Nach Streitigkeiten rund um einen Geldtransfer in den Iran kam es zu einem Schuss, der einen 38-Jährigen tötete. Der 35-jährige Druckereibesitzer muss sich in einem Geschworenenprozess im Landl wegen Mordes verantworten.