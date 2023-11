Solidaritätskundgebung für die „Löwin von Wörgl“

„Wir sind sehr stolz auf solche ÖGB-Mitglieder!“

Von der ÖGB-Frauenvorsitzenden Sonja Föger-Kalchschmied gab es für den Wahl-Endspurt ein Präsent in Form eines Stofflöwen mit den aufmunternden Worten: „Du kämpfst wie eine Löwin für deine Kollegen. Ich bin stolz, dass wir in der Gewerkschaft so engagierte und mutige Frauen wie dich haben!“ „Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben, doch die sind nicht durch Gesprächsverweigerung, sondern durch Gesprächsbereitschaft und gemeinsamen Lösungswillen zu entwirren. Diesen Willen vermisse ich bei der Stadtführung“, meint Wörgls ehemalige Bürgermeisterin Hedi Wechner solidarisch.