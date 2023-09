Dunkle Wolken über dem Wörgler Stadtamt aufgezogen

Vorwürfe über die Führung durch den Bürgermeister

Und dieser Anhang, welcher 16 Punkte beinhaltet, hat es in sich. Unter anderen sei der Großteil der Belegschaft im Stadtamt eingeschüchtert und unzufrieden. Es wird mit Versetzungen und Ausgliederungen gedroht. So wurde im Vorjahr nur für 28 von 380 Mitarbeitern eine Teuerungsprämie beschlossen. Einem begünstigt behinderten Mitarbeiter wurden zusätzliche Tätigkeiten aufgetragen, die für ihn eine Überforderung darstellen. Einer Mitarbeiterin soll in einem Mitarbeitergespräch sogar empfohlen worden sein, nicht mit Vrzogic befreundet zu sein.