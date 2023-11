Sportlicher Leiter von Hallein: „Markt ist nervös“

Ruhe beim Leader

Indes tut sich bei Winterkönig Kuchl wenig. „Bei uns ist nichts geplant und wir haben auch keinen Bedarf“, ist Coach Thomas Hofer ruhig und hofft auch auf die Rückkehr von Robert Strobl: „Ich hoffe, dass er im Frühjahr dann wieder voll einsteigen kann nach seiner Verletzung.“ Bei Milos Savic ist bekannt, dass der den Traum einer höheren Liga nicht aufgegeben hat. Im Herbst spielte er sich mit zehn Toren in 15 Spielen in die Auslage. „Es ist aber kein Spieler an uns herangetreten mit einem Wechselwunsch. Wenn wir es schaffen, aufzusteigen, kann er eh mit uns in der Westliga spielen“, weiß Hofer.