Mühlbach am Hochkönig geht unbesiegt in die Pause

Rund 300 Zuseherinnen und Zuseher strömten in die Arena, um das fan.at-Spiel der Runde hautnah mitzuverfolgen. Die im Sommer geformte Spielgemeinschaft war im ersten Durchgang giftiger, Innenverteidiger Leon Schartner birnte die Gäste bereits nach zehn Minuten in Führung. In der Pause entschied sich der Gastgeber-Coach Damian Niedermeier durch Obmann Sebastian Schwei ger zu ersetzen. Nur eine Minute später bedankte sich der Joker beim Trainer für sein Vertrauen, drückte die Murmel in der 46. Minute über die Linie. „Da haben wir ein bisschen gepennt“, gestand Roman Unterberger, der Sektionsleiter der Gäste.