Als Kapitän noch geschasst, als Trainer begehrt

Am Ende ging’s dann ganz schnell. Nach einem Wutanfall nach dem 0:4 in der Salzburger Liga gegen Eugendorf warf Puch-Trainer Andreas Fötschl am Montag entnervt das Handtuch. „Er braucht körperlich und psychisch eine Auszeit. Die muss man ihm zugestehen“, findet Präsident Christian Schwaiger. Daher wird die letzte Herbst-Partie am Freitag in Grödig auch der Trainer-Abschied nach einem halben Jahr. Die jüngste Vergangenheit beim Klub war geprägt von Unstimmigkeiten. So gab’s zuletzt in sechs Spielen nur mehr einen vollen Erfolg.