Absteiger Hallwang hatte Grund zum Feiern

Nach Startschwierigkeiten robbte sich Hallwang vor der Winterpause noch unauffällig in das Spitzenfeld der 1. Landesliga. Am Samstag entschied man das Absteiger-Duell bei Tabellenführer Neumarkt mit 2:0 für sich. Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste nach einem Standard in Führung - im Anschluss wurde so souverän verteidigt, dass der Gegner kaum zu Chancen kam. Ein Foulelfmeter sorgte kurz vor Schluss dann für den Endstand.