Notrufnummer für Frauen auf Kassenbons gedruckt

16 Tage lang steht auf den Rechnungen in allen SPAR-Filialen in Oberösterreich die Helpline-Notrufnummer für Frauen, die von Gewalt betroffen sind - als Unterstützung des Gewaltschutzes. Auch BILLA druckte die Notrufnummer in der Vergangenheit bereits auf Kassenbelege.