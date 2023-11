Vom Gauhaus zum Landhaus: Nazi-Stube wurde Denkmal

Ein permanenter Ort der Erinnerung hingegen wird die ehemalige Kanzlei von Gauleiter Hofer bleiben, welche im Rahmen der Ausstellung als „Raum 3“ tituliert ist. Hofer richtete sich seine Kanzlei, wie konnte es auch anders sein, ganz im traditionellen „Tiroler Stil“ ein. Die Eichenbalken an der Holzdecke ließ er mit einer Auswahl von NS-Symbolen verzieren – vom Hakenkreuz, über den Totenkopf bis zum Eichenlaub. Bis auf die verzierte Decke, an welcher die Hakenkreuze entschärft wurden, erinnert heute nichts mehr an Hitlers Statthalter für Tirol und Vorarlberg. Nun werden in „Raum 3“ Fragen zur gesellschaftlichen Verantwortung im Nationalsozialismus aufgeworfen. Vier Täterbiografien und zwölf Geschichten von Menschen, die mit dem Gebäude in Verbindung stehen und von Bediensteten des Landes erzählt werden, bieten Einblicke in den Verwaltungsalltag und den Umfang der Verbrechen.