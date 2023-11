So will die Ärztekammer Rauchs Reformen blockieren

Selten wirbelte eine Kammer so viel Staub und Schmutz auf wie jene der Ärzte. Interne Machtkämpfe, externe Angriffe gegen den Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), der mit einer Reform des Gesundheitssystems die Versorgung für alle ausbauen will. Hier fühlt sich die Ärztekammer in ihrer Macht beschnitten. Nun gibt es auch scharfen Gegenwind für Präsident Johannes Steinhart und Co. Die „Krone“ verfügt über eine brandaktuelle Liste der Gesundheitskasse (ÖGK).