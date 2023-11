Joggende Polizisten eskortierten Wiener Bim

Polizisten in voller Einsatzmontur joggten am Freitagnachmittag neben einer Straßenbahn der Linie 43 her. Grund für die ungewöhnlichen Szenen waren Fahrgäste aus dem rechten Spektrum, die zuvor an einer Veranstaltung an der Uni Wien teilgenommen hatten. Gegendemonstranten versuchten daraufhin, die Bim zu blockieren. Auch zuvor kam es bereits zu Tumulten, die Polizei musste mehrfach eingreifen.