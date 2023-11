Neuer Dorfwirt serviert jetzt Schnitzel und Pizza

Im Gasthaus wird in zwei getrennten Küchen gekocht

Das 150 Jahre alte Haus mit knapp 100 Sitzplätzen und großem Gastgarten wurde im Frühjahr umgebaut, zwei völlig getrennte Küchen wurden errichtet. „Jetzt bereitet ein Koch die Pizzen zu, ein zweiter die typisch österreichischen Gerichte“, erklärt Cehic, der in Bosnien in einer Gastro-Familie aufwuchs. Seine zwei Brüder und zwei Cousins betreiben ebenfalls Lokale in der Umgebung von Steinerkirchen.