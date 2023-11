Ein Musterschüler und 31 Klassenkameraden

An den 19 Punkten der Rangnick-Truppe ändert das nichts mehr, 19 Punkte holte man übrigens auch in der Quali für 2020 unter Franco Foda, allerdings waren es da in einer Sechser-Gruppe zehn Spiele gewesen. Unerreicht bleiben die 28 Punkte, die man mit Marcel Koller in den zehn Spielen der Quali für die EURO 2016 holte.