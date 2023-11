Ein Kärntner stoppte Superstar Cristiano Ronaldo!

Das „Ausverkauft“-Schild hing in Vaduz schon ewig an der Türe. Fußball-Zwerg Liechtenstein hatte in der EM-Quali mit riesiger Euphorie die Stars aus Portugal erwartet - natürlich mit Cristiano Ronaldo. Den ein Kärntner am Donnerstagabend vor 5750 Fans dann auch stoppte: Florian Klausner.