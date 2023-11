Kriminelle Jugendbande in Feldkirch verurteilt

Es geht um zwei Diebstahlserien in der Montfortstadt, die das vorwiegend arbeitsscheue Quintett Ende 2022 und heuer von Mai bis Juli begangen hat. Wobei die Beschuldigten in unterschiedlichen Konstellationen beteiligt waren. Per Handy vereinbarte man sich zum „Autobingo“ und suchte schließlich nachts verschiedene Wohnsiedlungen in Feldkirch auf, um bei unverschlossenen Fahrzeugen Beute zu machen. Bargeld und Kreditkarten waren dabei das lukrativste Diebesgut, um sich Alkohol und Zigaretten zu finanzieren.