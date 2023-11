Miami Heat gewinnt das siebente Spiel in Folge

Die Miami Heat haben in der NBA zum siebenten Mal in Serie gewonnen und sind damit das derzeit formstärkste Basketball-Team der Liga. Angeführt von Jimmy Butler gewann Miami am Donnerstagabend (Ortszeit) 122:115 gegen die Brooklyn Nets. Butler kam auf 36 Punkte, fünf Rebounds und drei Vorlagen. Sieben Erfolge hintereinander waren den Heat zuvor nicht mehr seit dem Jahreswechsel 2017/2018 gelungen.