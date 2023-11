Kampf gegen Juden-Hass: „Geht sehr viel weiter“

Hass-Multiplikatoren TikTok, X und Co.

Was den Bereich der Desinformation und der Fake News in Sozialen Medien oder auf Plattformen im Internet angeht, setzt Schnurbein große Hoffnung in den Digital Services Act. Dieser schaffe nicht nur einen rechtlichen Rahmen in Europa, sondern sehe auch Strafen vor. Dies gelte für alle Plattformen, die in Europa operieren wollen, also etwa auch für TikTok.