Verbotsgesetz wird nun drastisch verschärft

Nach dem Massaker von Hamas-Terroristen an 1400 jüdischen Zivilisten am 7. Oktober und den daraus resultierenden Gegenschlägen der israelischen Armee kam es auch in Österreich zu mehreren antisemitischen Vorfällen. So wurde zum Beispiel eine Israel-Fahne vom Stadttempel in der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt gerissen. Zu ähnlichen Vorfällen kam es auch in Salzburg und Linz.