Kindergarten-Personal: „Sind nur Mini-Schritte“

Die Mitarbeiter in der metalltechnischen Industrie streiken, im Handel spitzen sich die Lohnverhandlungen ebenso zu wie in der Sozialwirtschaft. Und was ist mit dem elementarpädagogischen Bereich, also den Kindergärten, -krippen und Tageseltern? In Wien gab es vor Kurzem eine große Demo. Und auch in der Steiermark brodelt es seit Langem beim überlasteten Personal.