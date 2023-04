Kindergärten: Jetzt soll die Gehalts-Reform kommen

Nach Kritik Vertretungsregeln geändert

In einem stark kritisierten Punkt wurde noch eine Änderung vorgenommen: Falls Betreuungspersonal in einer Kindergarten-Gruppe ausfällt, können nun „zwei geeignete Aufsichtspersonen“ für bis zu sechs Wochen die Vertretung übernehmen. Im Entwurf war nur eine Person vorgesehen, was Vertreterinnen aus der Praxis entsetzt hat. Als „geeignete Aufsichtspersonen“ können im Zweifelsfall auch Eltern gelten, wie Amon auf Nachfrage einräumt. Die Entscheidung liegt bei der Kindergartenleitung.