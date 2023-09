Kindergarten-Gehälter sollen mit Jänner steigen

Diese drängen ja darauf, dass schon ab Jänner 2024 die Gehälter im Bereich Elementarpädagogik deutlich steigen. Dieses Ziel verfolgt auch Amon, wie er betonte. In die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen kann er zwar nicht eingreifen, er will aber die Förderungen des Landes an bessere Gehälter knüpfen. Ergebnisse darüber will die Koalition in den nächsten Wochen bekanntgeben. „Wir werden sie daran messen“, meinte Neos-Klubobmann Niko Swatek