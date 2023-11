Ärztekammer wettert gegen Wirkstoffverschreibungen

Verwechslungsgefahr steigt

Zudem gibt sie zu bedenken, dass vor allem ältere Patientinnen und Patienten mitunter stark verunsichert reagieren würden, wenn sich in der Zusammenstellung ihrer Medikamente etwas ändere. „Das geht so weit, dass Patientinnen und Patienten völlig aufgelöst zu mir in die Ordination kommen und zutiefst verunsichert sind, weil ihre Herztablette jahrelang rosa war und dann plötzlich blau ist (...).“ Wenn sich das gewohnte Aussehen oder die Namen der Tabletten geändert hätten, könne es zu Verwechslungen kommen.