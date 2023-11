Ärzte gegen Rauch: Krisentreffen am Freitag

Lange Liste an Streitpunkten

Die Ärzte sorgen sich um eine Entmachtung, vor allem bei der Vergabe der Kassenstellen. Ein Dorn im Auge ist den Ärztevertretern auch die geplante Pflicht zur Wirkstoff- statt Arzneimittelverschreibung - die Kammer sieht dadurch die Patientensicherheit gefährdet. Verärgert ist man auch darüber, dass die Reformpläne lange geheim gehalten wurden und von Rauch auch keine Begutachtung geplant ist. Steinhart kritisierte am Mittwoch in diesem Zusammenhang erneut den Minister: Dessen Vorgehen sei eine „ziemliche Breitseite und eine Aufkündigung der Sozialpartnerschaft“.