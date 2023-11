Hämmerle kann mit Heimspiel-Absage gut leben

Wenig Kurstage bislang

Der Montafoner Luca Hämmerle verrät, weshalb es zu dieser Entscheidung gekommen ist: „Wir hatten bis dato in der Vorbereitung einfach noch nicht so viele Tage, wo wir den Kurs wirklich auf voller Länge fahren konnten. In einer Rennwoche, wo oftmals 200 Starter mit dabei sind, steht der Kurs immer wieder für längere Zeit still. Zeit, in der gute Training möglich wäre.“ Darum sollen die nächsten Tage möglichst intensiv genutzt werden. Zudem hätten die Rennen auch sehr viel Aufwand für das Trainerteam bedeutet. „Es ist nicht so leicht, da freiwillige Helfer zu finden“, sagt ÖSV-Chefcoach Tom Greil.