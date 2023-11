Rotes Kreuz Osttirol auf Suche nach Freiwilligen

Hilfe für Bedürftige und Familien durch Spenden

Um auch Menschen in Not durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten unter die Arme zu greifen, initiiert das RKO gemeinsam mit der Bezirksstelle Spittal an der Drau in Kärnten und dem Interspar-Markt in Nußdorf-Debant die Aktion „Wir für uns – zur Deckung des täglichen Grundbedarfs“. Dabei können ab 20. November bei einem Einkauf Konserven, Grundnahrungsmittel oder Hygieneartikel gespendet oder direkt Geldspenden in eine Kassa eingeworfen werden. „Es erfordert keine großen Aufwendungen oder Geldsummen einzelner Personen, sondern nur die Bereitschaft, sich in die Lage derjenigen zu versetzen, die auf Hilfe angewiesen sind“, sagt Wilhelm Granig, Leiter der Sozialen Servicestelle in Lienz.