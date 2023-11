ÖSV-Abfahrerin sorgt am Matterhorn für Weltrekord

Die 23-jährige Vorarlbergerin Emily Schöpf gehört am Matterhorn erstmals der ÖSV-Weltcupmannschaft an und rittert dort mit sieben anderen Damen um eines der drei noch verfügbaren Resttickets für die Rennen am Samstag und Sonntag. Bereits im ersten Training am Donnerstag zeigte die Atomic-Pilotin, die in der Saison 2021/22 als Gesamtvierte der Abfahrtseuropacupwertung einen Weltcupfixplatz nur um vier Punkte.