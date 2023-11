SPÖ hinterfragt Lobby-Büro des Landes OÖ in Wien

„Wie passt es mit der Digitalisierungsstrategie des Landes zusammen, dass ein körperliches Büro zur Kontaktpflege in Wien gebraucht wird?“ So gefinkelt - nebst 17 weiterer Fragen - durchleuchtet der SPÖ-Landtagsklub das 2019 eingerichtete Verbindungs- (vulgo Lobby-)Büro des Landes im „OÖ Haus“ am Opernring in Wien.