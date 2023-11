Schräges Video: Ex-NEOS-Chef als Straßenmusiker

„Back To Earth“-Tour: Strolz präsentiert Song aus zweitem Album

Strolz macht in dem schrägen Video auch Werbung in eigener Sache, zumal er demnächst im Zuge seiner „Back To Earth“-Tour auf der Bühne steht - gemeinsam mit Musiker Kurt Razelli (17.11. in Innsbruck und 30.11. in Wien). Dort präsentiert er Songs aus seinem neuen Album. Highlight ist die Single „Ich Muss Siegen“.