Ex-NEOS-Chef Strolz irritiert als Techno-Jodler

Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz ist nach seiner politischen Karriere immer wieder mit skurrilen Auftritten im Netz aufgefallen. „2023 bringt einen kreativen Ausbruch“, erklärte er dazu im Jänner. Einen ersten Vorgeschmack davon lieferte er nun auf seinem Twitter-Kanal. In einem Video präsentiert sich der 49-Jährige in Vorarlberger Tracht als Techno-Jodler. Will er damit etwa Andreas Gabalier Konkurrenz machen?