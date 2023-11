Mikl-Leitner stellt Forderungen an Muslime

„Hass ablehnen“

Die Landeschefin stellte klar, dass sie und das Land Niederösterreich „ganz klar“ an der Seite Israels und an der Seite der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Österreich stehen. „Ich habe die klare Erwartung, dass auch die Muslime in Österreich diesen Hass und den Antisemitismus ablehnen.“