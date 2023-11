Mikl-Leitner will schärfere Regeln bei Integration

Mikl-Leitner warnt vor „Gegengesellschaften“

Jetzt legt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sogar noch eins drauf. Sie startet eine Null-Toleranz-Initiative gegen Antisemitismus und fordert Verschärfungen in Sachen Integration. In Zusammenhang mit dem Terror-Angriff am 7. Oktober in Israel meint sie: „Das ist der schrecklichste Angriff auf Juden seit dem Holocaust. Seit diesem 7. Oktober ist die Welt eine andere. Antisemitische Übergriffe häufen sich - auch in Österreich. Gegengesellschaften dürfen wir als Gemeinschaft in unserem Land nicht tolerieren - wir müssen sie zur Verteidigung unserer Werte viel mehr sanktionieren.“