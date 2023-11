0,68 Promille - und der Probeführerschein war weg

Mit zwei jungen Lenkern, die Widerstand leisteten, hatte es die Polizei am Dienstag in Mittersill zu tun. Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger hielten zuerst beide nicht an, als die Polizei sie stoppen wollte. Dem Nachweis von Suchtmitteln konnten sie sich aber nicht entziehen.