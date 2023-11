Appetitlicher Streifzug durch heimische Küchen

Weissgerber als Koch des Jahres

Dahinter stehen Alain Weissgerber, der gleichzeitig zum „Koch des Jahres“ gekürt wurde, und die Koryphäe Max Stiegl. Drei Hauben wurden Csencsits in Kohfidisch, der Greisslerei beim Taubenkobel, Ratschen in Deutsch Schützen und dem Gasthaus Ziegelwerk in Wimpassing an der Leitha verliehen.