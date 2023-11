Lokale, über die man spricht: Collina am Berg

Nicht weniger als drei Betreiber in knapp zehn Jahren hat dieses Lokal mit dem eleganten Wintergarten in Wiens pittoreskem Biedermeiergässchen Spittelberg schon hinter sich. Jetzt wurde es unter dem Namen COLLINA AM BERG zum vierten Mal neu aus der Taufe gehoben, und zwar von Tono Soravia, 27, einem Spross der gleichnamigen Unternehmer-Familie. Aus der kulinarisch interessantesten der vorangegangenen Phasen (Harald Brunners Spittelberg) hat sich das Collina zwei Erbstücke gesichert, nämlich zum einen den Küchenchef Martin Feichtinger und zum anderen die imposante Rôtissoire, den seitlich befeuerten Drehspieß, auf dem zum Beispiel knusprige Spanferkel für den gerade aktuellen Spike of the Day (20 €) gebraten werden.