Rettungsaktion aus 25 Meter Höhe auf Baustelle

Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Alsergrund ist ein Bauarbeiter Dienstagfrüh verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände des AKH bei einem Neubau in der Lazarettgasse. Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde laut deren Sprecher Christian Feiler gegen 8 Uhr alarmiert. Der Arbeiter hatte sich in etwa 25 Metern Höhe so verletzt, dass er in einer Rettungswanne geborgen werden musste.