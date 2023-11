„Zucker“ kann die Nerven extrem schädigen

Zum Weltdiabetestag am 14.11. schlagen Experten Alarm: Bis zu 900.000 Österreicher leiden an Diabetes. Einer der häufigsten Langzeitschäden, die dadurch hervorgerufen werden, betrifft das Nervensystem.„Polyneuropathien“ verursachen Gefühlsstörungen an den Beinen, die auch schmerzhaft sein können.