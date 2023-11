Falsche Söhne zockten gutgläubige Pensionisten ab

Ähnlicher Fall im Bezirk Kitzbühel

Schauplatzwechsel ins Tiroler Unterland: Im Bezirk Kitzbühel wurde einem 75-jährigen Deutschen der „Sohn-Tochter-Trick“ zum Verhängnis. Auch er fiel auf die Masche herein und überwies einen vierstelligen Eurobetrag an Unbekannte. In beiden Fällen ist das Geld futsch. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur.