So will Russen-Patriarch Bevölkerung vergrößern

Anfang November war bekannt geworden, dass Abtreibungen mittlerweile an keiner der Privatkliniken auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim mehr durchgeführt werden. Ähnliches ist auf Druck von Behörden in mehreren Kliniken in den russischen Regionen Kursk, Tscheljabinsk und Tatarstan zu beobachten.