Ukraine: Priester wegen Landesverrats verurteilt

In der Ukraine ist ein Priester wegen Landesverrats zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in der nordukrainischen Stadt Schostka sah es demnach am Mittwoch als erwiesen an, dass der Geistliche der Ukrainischen Orthodoxen Kirche dem russischen Geheimdienst FSB über einen Boten Informationen über die ukrainischen Streitkräfte in der Region gemeldet hat, berichteten Kathpress und Katholische Nachrichtenagentur.